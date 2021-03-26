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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 26024 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 40895 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Мокрый снег с дождем и до 10° тепла: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. На утро пятницы, 26 марта, осадки наблюдались в четырех областях Украины, в юге и юго-востоке они продолжатся, местами - гололедица. Температура воздуха будет достигать 10 градусов тепла. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 26 марта переменная облачность, в южных и юго-восточных областях ночью и утром мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, на остальной территории без осадков.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

Ветер северный 3-8 м / с.

Ситуация на дорогах

Утром 26 марта в Донецкой области небольшой снег, в Херсонской области снег с дождем; в Одесской и Запорожской области дождь; на остальной территории страны без осадков. "Покрытие на автодорогах государственного значения в западных, центральных и северных областях сухое, в областях, где наблюдаются осадки, - мокрое", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог, как отмечается, - без осадков. Покрытие дорог сухое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по очистке снега, обработке покрытия дорог противогололедными материалами, уборке обочин и мест остановки общественного транспорта, удалению кустарников и обрезке крон деревьев.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - отметили в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 53 единицы техники и 81 рабочий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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