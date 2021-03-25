Синоптики дали прогноз погоди на завтра: температура досягне 10° тепла

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні завтра, 26 березня, будуть опади на півдні та південному сході, на решті території без опадів. Повітря вдень прогріється до 10 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у південних та південно-східних областях України вночі та вранці 26 березня мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території без опадів.

Вітер північний 3-8 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода у Києві та області

По Києву 26 березня без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

У Київській області 26 березня також без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-4° морозу, вдень 5-10° тепла.

За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.

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