Синоптики дали прогноз погоды на завтра: температура достигнет 10° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине завтра, 26 марта, будут осадки на юге и юго-востоке, на остальной территории без осадков. Воздух днем прогреется до 10 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в южных и юго-восточных областях Украины ночью и утром 26 марта мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, на остальной территории без осадков.
Ветер северный 3-8 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.
Погода в Киеве и области
По Киеву 26 марта без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.
В Киевской области 26 марта также без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-4° мороза, днем 5-10° тепла.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не прийшла, потому что нет стойкого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.