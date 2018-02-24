МОК завтра оголосить рішення щодо прапору Росії на церемонії закриття Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міжнародний олімпійський комітет завтра прийме рішення про те, чи можна буде російським спортсменам пронести національний прапор на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.
Сьогодні, 24 лютого, засідання МОК з приводу можливого відновлення Олімпійського комітету Росії тривало 4 години, проте рішення прийнято не було.
"Обговорення продовжиться завтра, і рішення ще не прийнято", - сказав представник МОК Марк Адамс.
Як повідомляв УНН, 5 грудня 2017 року МОК дискваліфікував Олімпійський комітет Росії і заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором. Російські спортсмени змагаються на Іграх в Пхьончхані під нейтральним прапором і з емблемою ОАР ("олімпійський атлет з Росії").
Нагадаємо, на Олімпіаді-2018 у двох російських спорсменов в допінг-пробах виявили заборонені препарати. У керлінгістів Олександра Крушельницького знайшли сліди мельдонію, а у бобслеїстки Надії Сергєєвої - заборонений медичний препарат. Їх результати на Олімпіаді були анульовані. Зокрема, пару керлінгістів О.Крушельницького і Анастасію Бризгалову позбавили бронзових нагород.