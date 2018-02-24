МОК завтра объявит решение по российскому флагу на церемонии закрытия Олимпиады

Сегодня, 24 февраля, заседание МОК по поводу возможного восстановлении Олимпийского комитета России длилось 4 часа, однако решение принято не было.

“Обсуждение продолжится завтра, и решение еще не принято”, — сказал представитель МОК Марк Адамс.

Как сообщал УНН, 5 декабря 2017 года МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом. Российские спортсмены соревнуюся на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом и с эмблемой ОАР (“олимпийский атлет из России”).

Напомним, на Олимпиаде-2018 у двух российских спорсменов в допинг-пробах обнаружили запрещенные препараты. У керлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония, а у бобслеистки Надежды Сергеевой — запрещенный медицинский препарат. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. В частности, пару керлингистов А.Крушельницкого и Анастасию Брызгалову лишили бронзовых наград.