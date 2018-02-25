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МОК не дозволив пройти під національним прапором атлетам з Росії на церемонії закриття ОІ-2018

Київ • УНН

 • 9489 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в ході багатогодинних переговорів прийняв рішення заборонити атлетам зі складу збірної “Олімпійських атлетів з Росії” пройти на церемонії закриття Ігор в Пхьончхані під національним прапором. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Inside The Games.

Також за рішенням МОК національний Олімпійський комітет Росії буде відновлений у свої правах після заверешення цьогорічної Олімпіади.

На даний момент збірна “Олімпійських атлетів з Росії” завоювала 16 нагород, серед яких: 1 — “золото”, 6 — “срібних нагород” та 9 “бронзових”.

Як повідомляв УНН, CAS анулював результати росіянки Сергєєвої на Олімпіаді через допінг.

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