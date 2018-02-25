МОК не позволил пройти под национальным флагом атлетам из России на церемонии закрытия ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе многочасовых переговоров принял решение запретить атлетам из состава сборной “Олимпийских атлетов из России” пройти на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под национальным флагом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Inside The Games.
Также по решению МОК национальный Олимпийский комитет России будет восстановлен в свои правах после заверешення нынешней Олимпиады.
На данный момент сборная “Олимпийских атлетов из России” завоевала 16 наград, среди которых: 1 — “золото”, 6 — “серебряных наград” и 9 “бронзовых”.
Как сообщал УНН, CAS аннулировал результаты россиянки Сергеевой на Олимпиаде из-за допинга.