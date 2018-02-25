МОК не позволил пройти под национальным флагом атлетам из России на церемонии закрытия ОИ-2018

Также по решению МОК национальный Олимпийский комитет России будет восстановлен в свои правах после заверешення нынешней Олимпиады.

На данный момент сборная “Олимпийских атлетов из России” завоевала 16 наград, среди которых: 1 — “золото”, 6 — “серебряных наград” и 9 “бронзовых”.

Как сообщал УНН, CAS аннулировал результаты россиянки Сергеевой на Олимпиаде из-за допинга.