МОК дискваліфікував та лишив "золота" ОІ-2012 українського атлета
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наклав санкції на дискваліфікованого Міжнародною федерацією важкої атлетики (IWF) за антидопінгові порушення українця Олексія Торохтія, інформує УНН з посиланням на сайт МОКу.
Організація наклала на важкоатлета дворічну дискваліфікацію. Початок дискваліфікації розпочалося 18 грудня 2018 року.
Таким чином, спортсмена лишили золотої нагороди Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року.
Зазначається, що повторний аналіз зразків Торохтія з Лондона 2012 року призвів до позитивного тесту на заборонені речовини (дегідрохлорметилтестостерон).
Зауважимо, що Торохтій також є "бронзовим" призером чемпіонату світу-2011, "срібним" призером чемпіонату Європи-2009 і "бронзовим" призером чемпіонату Європи-2010.