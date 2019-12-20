МОК дискваліфікував та лишив "золота" ОІ-2012 українського атлета

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наклав санкції на дискваліфікованого Міжнародною федерацією важкої атлетики (IWF) за антидопінгові порушення українця Олексія Торохтія, інформує УНН з посиланням на сайт МОКу.

Організація наклала на важкоатлета дворічну дискваліфікацію. Початок дискваліфікації розпочалося 18 грудня 2018 року.

Таким чином, спортсмена лишили золотої нагороди Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року.

Зазначається, що повторний аналіз зразків Торохтія з Лондона 2012 року призвів до позитивного тесту на заборонені речовини (дегідрохлорметилтестостерон).

Зауважимо, що Торохтій також є "бронзовим" призером чемпіонату світу-2011, "срібним" призером чемпіонату Європи-2009 і "бронзовим" призером чемпіонату Європи-2010.

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