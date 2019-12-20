МОК дисквалифицировал и лишил "золота" ОИ-2012 украинского атлета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на дисквалифицированного Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за антидопинговые нарушения украинца Алексея Торохтия, информирует УНН со ссылкой на сайт МОК.
Организация наложила на тяжеловеса двухлетнюю дисквалификацию. Начало дисквалификации началось 18 декабря 2018.
Таким образом, спортсмена оставили золотой награды Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.
Отмечается, что повторный анализ образцов Торохтия с Лондоне 2012 года привел к положительному тесту на запрещенные вещества (дегидрохлорметилтестостерон).
Заметим, что Торохтий также "бронзовым" призером чемпионата мира-2011, "серебряным" призером чемпионата Европы-2009 и "бронзовым" призером чемпионата Европы-2010.