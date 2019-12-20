МОК дисквалифицировал и лишил "золота" ОИ-2012 украинского атлета

Организация наложила на тяжеловеса двухлетнюю дисквалификацию. Начало дисквалификации началось 18 декабря 2018.

Таким образом, спортсмена оставили золотой награды Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.

Отмечается, что повторный анализ образцов Торохтия с Лондоне 2012 года привел к положительному тесту на запрещенные вещества (дегидрохлорметилтестостерон).

Заметим, что Торохтий также "бронзовым" призером чемпионата мира-2011, "серебряным" призером чемпионата Европы-2009 и "бронзовым" призером чемпионата Европы-2010.