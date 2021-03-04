Могло бути і гірше, ніж ковід: американців готували до зомбі-апокаліпсису ще 10 років тому

ЦКЗ чекав нагоди вже 10 років

Так, УНН виявив публікацію про зомбі-апокаліпсис у блозі ЦКЗ з питань громадської охорони здоров'я, датовану 16 травня 2011 року. Прямих підтверджень тому немає, але, імовірно, американські фахівці з питань здоров'я надихнулися надпопулярним серіалом "Ходячі мерці", перша серія якого вийшла всього за півроку до публікації.

До речі, у ЦКЗ пізніше з'явилася стаття, в якій фахівці аналізують дії героїв серіалу у першому сезоні і дають корисні поради.

Більше того, центр навіть випускав графічний роман "Готовність 101: пандемія зомбі", що готував до надзвичайних ситуацій.

Історія питання

Термін "зомбі" сягає корінням коренів Гаїті і Нового Орлеана. Хоча його значення трохи змінилося з роками, під словом мають на увазі труп, таємничим чином повсталий для служіння нечисті.

У фільмах, серіалах і літературі зомбі часто зображені як жертви інфекційного вірусу, який передається через укус або контакт організму з рідинами.

Якщо зомбі-апокаліпсису - бути. Що рекомендують експерти

Отже, що потрібно зробити до того, як зомбі-апокаліпсис трапиться? Перш за все, ЦКЗ рекомендує мати вдома аварійний комплект на випадок екстрених ситуацій. Він включає такі речі, як вода, їжа та інші приналежності, які допоможуть пережити перші кілька днів, перш ніж відправитися на пошук табору тих, хто вижив.

У комплекті повинні бути:

- Вода (більше 3 літрів на людину в день)

- Їжа (нешвидкопсувні продукти)

- Ліки (включаючи ті, що видаються за рецептом і без)

- Інструменти та інше приладдя (канцелярський ніж, ізоляційна стрічка, радіо на батареях і т. д.)

- Санітарні та гігієнічні приналежності (побутовий відбілювач, мило, рушники і т. Д.)

- Одяг і постільна білизна (зміна білизни для кожного члена сім'ї і ковдри)

- Документи (права, паспорти і свідоцтва про народження)

- Аксесуари для надання першої допомоги.

Після того, як зібрати аварійний комплект, ЦКЗ рекомендує придумати план дій на випадок надзвичайної ситуації, включаючи: куди піти або кому зателефонувати, якби зомбі з'явилися за вашими дверима.

Для складання такого плану експерти радять:

- Визначити типи надзвичайних ситуацій, які можливі в районі проживання.

- Вибрати місце зустрічі з сім'єю для зустрічі у надзвичайній ситуації.

- Визначити контакти для екстрених випадків.

- Спланувати маршрут евакуації.

Важливо розуміти

Нехай зомбі-апокаліпсис нам поки не загрожує, але поради ЦКЗ підходять і для інших надзвичайних ситуацій, таких як повені, торнадо або землетруси.

Якби зомбі дійсно з'явилися б, ув Центрі відзначають, що в першу чергу провели б розслідування, як і за будь-якого іншого спалаху хвороби.

"Крім того того, що вчені працюватимуть над виявленням причини і лікуванням спалаху зомбі, ЦКЗ та інші федеральні агентства будуть відправляти медичні бригади та служби швидкого реагування, щоб допомогти тим, хто знаходиться в постраждалих районах", - відзначають в центрі.

Під кінець УНН нагадує читачам, що засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск розпродав усі вогнемети для боротьби із зомбі ще три роки тому.