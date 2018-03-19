Могеріні: сьогодні ЄС підтвердить повну політичну і фінансову підтримку Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В ході зустрічі на рівні Міністрів закордонних справ Європейського Союзу, представники ЄС заново підтвердять солідарність і підтримку Україні. Про це сьогодні заявила представниця ЄС у закордонних справах і з питань політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН.
“Сьогодні наш порядок денний починається з України. Я була у Києві лише тиждень тому, щоб передати повідомлення про повну підтримку як повного здійснення Мінських угод, так і неприйняття політики анексії Криму, яку ми вважаємо незаконною, і не визнаємо. А також, нашу повну підтримку порядку денному реформ в Україні — ми обговорили це з міністрами, і я сподіваюсь, що ми знову підтвердимо нашу повну підтримку — як політичну, так і фінансову — для країни”, — сказала представниця.
Нагадаємо, сьогодні центральною темою зустрічі міністрів закордонних справ 28 країн-членів Євросоюзу в Брюсселі стане резонансна справа екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, які були отруєні 4 березня в Солсбері.
Крім того, глави МЗС мають намір обговорити підсумки президентських виборів у Росії, зокрема, засудити їх проведення в анексованному Криму. Крім цього, в офіційну повістку засідання Ради ЄС входять ситуація в Україні, Сирії і КНДР, а також питання реалізації угоди щодо ядерної програми Ірану.