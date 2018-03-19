Могерини: сегодня ЕС подтвердит полную политическую и финансовую поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В ходе встречи на уровне министров иностранных дел Европейского Союза, представители ЕС заново подтвердят солидарность и поддержку Украины. Об этом сегодня заявила представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН.
"Сегодня наша повестка дня начинается с Украины. Я была в Киеве только неделю назад, чтобы передать сообщение о полной поддержке как полного осуществления Минских соглашений, так и неприятие политики аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной и не признаем. А также, нашу полную поддержку повестке дня реформ в Украине - мы обсудили это с министрами, и я надеюсь, что мы вновь подтвердим нашу полную поддержку - как политическую, так и финансовую - для страны", - сказала представительница.
Напомним, сегодня центральной темой встречи министров иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе станет резонансное дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены 4 марта в Солсбери.
Кроме того, главы МИД намерены обсудить итоги президентских выборов в России, в частности, осудить их проведения в аннексированном Крыму. Кроме этого, в официальную повестку заседания Совета ЕС входят ситуация в Украине, Сирии и КНДР, а также вопросы реализации соглашения по ядерной программе Ирана.