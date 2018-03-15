Модний дім Versace відмовляється від використання натурального хутра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Модний дім Versace відмовляється від використання натурального хутра у виробах. Про це в інтерв'ю 1843 заявила головний дизайнер модного дому Донателла Версаче, передає УНН.
"Хутро? З цим покінчено. Я не хочу вбивати тварин заради моди. З цим покінчено", - заявила Версаче.
Нагадаємо, нижня палата парламенту Чехії підтримала проект закону про захист тварин від жорстокості, який забороняє розводити і вбивати лисиць і норок заради хутра.