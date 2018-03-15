Модный дом Versace отказывается от использования натурального меха
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Модный дом Versace отказывается от использования натурального меха в изделиях. Об этом в интервью 1843 заявила главный дизайнер модного дома Донателла Версаче, передает УНН.
"Мех? С этим покончено. Я не хочу убивать животных ради моды. С этим покончено", - заявила Версаче.
Напомним, нижняя палата парламента Чехии поддержала проект закона о защите животных от жестокости, который запрещает разводить и убивать лисиц и норок ради меха.