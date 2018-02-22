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Модернізація кордону України: Гройсман не виключив запуску нової програми з ЄС

Модернізація кордону України: Гройсман не виключив запуску нової програми з ЄС

Київ • УНН

 • 8872 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що уряд домовиться про запуск нової програми з європейськими партнерами з фінансування модернізації пропускних пунктів на кордоні. Про це він сьогодні сказав на брифінгу журналістам у Сумах, передає УНН.

“Ця програма розпочалася з 2007 року, завершилася вона у 2013 році. Потім було прохання продовжити дію цієї програми. На превеликий жаль, стороною у програмі було ДФС. ДФС не спромоглося організувати виконання. І фактично ми розуміли, що її реалізувати буде практично не можливо. новий керівник ДФС Мирослав Продан намагався порятувати цю ситуацію, але, враховуючи процедуру і все інше, це стало не можливим”, — сказав він.

Прем’єр не виключає, що буде запущена нова програма з ЄС щодо модернізації прикордонних пунктів.

“Тому буде нова програма, про яку ми будемо говорити з нашими європейськими партнерами. Я думаю, що наші партнери розуміють, якщо ми візьмемося конкретно за цю справу, ми її зробимо”, — зазначив Глава уряду.

Також Гройсман зазначив, що уряд буде розбудовувати, в тому числі, на двосторонніх взаємовідносинах, контрольно-пропускні пункти між нашими країнами.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною та ставить під сумнів здатність Києва здійснювати реформи в обмін на мільярди доларів європейської допомоги.

Державна фіскальна служба України не отримувала інформації про припинення фінансування з боку Європейського Союзу програм з модернізації українського кордону.

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