Модернізація кордону України: Гройсман не виключив запуску нової програми з ЄС

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що уряд домовиться про запуск нової програми з європейськими партнерами з фінансування модернізації пропускних пунктів на кордоні. Про це він сьогодні сказав на брифінгу журналістам у Сумах, передає УНН.