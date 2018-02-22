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Модернизация границы Украины: Гройсман не исключил запуска новой программы с ЕС

Модернизация границы Украины: Гройсман не исключил запуска новой программы с ЕС

Киев  •  УНН

 • 8872 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что правительство договорится о запуске новой программы с европейскими партнерами по финансированию модернизации пропускных пунктов на границе. Об этом он сказал на брифинге журналистам в Сумах, передает УНН.

"Эта программа началась с 2007 года, завершилась она в 2013 году. Затем была просьба продлить действие этой программы. К большому сожалению, стороной в программе была ГФС. ГФС не удосужилась организовать выполнение. И фактически мы понимали, что ее реализовать будет практически невозможно. Новый руководитель ГФС Мирослав Продан пытался спасти эту ситуацию, но, учитывая процедуру и все остальное, это стало невозможным", - сказал он.

Премьер не исключает, что будет запущена новая программа с ЕС по модернизации пограничных пунктов.

"Поэтому будет новая программа, о которой мы будем говорить с нашими европейскими партнерами. Я думаю, что наши партнеры понимают, если мы возьмемся конкретно за это дело, мы ее сделаем", - отметил глава правительства.

Также Гройсман отметил, что правительство будет развивать, в том числе на двусторонних взаимоотношениях, контрольно-пропускные пункты между странами.

Как сообщал УНН, Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украины и ставит под сомнение способность Киева проводить реформы в обмен на миллиарды долларов европейской помощи.

Государственная фискальная служба Украины не получала информации о прекращении финансирования со стороны Европейского Союза программ по модернизации украинской границы.

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