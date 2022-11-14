Moderna: бівалентне бустерне щеплення COVID-19 краще працює проти підваріантів BA.4 і BA.5

Деталі

Згідно з пресрелізом, нові дані клінічного випробування фази 2-3 показують, що бівалентна вакцина Moderna запускала імунну відповідь проти варіантів BA.4 і BA.5, яка була в середньому в 15,1 рази вище в порівнянні з вакциною-прототипом компанії, при вимірі у дорослих приблизно через дев'ять із половиною місяців після попередньої вакцинації. Профіль безпеки та переносимості двовалентної бустерної вакцини залишається таким самим, як і у оригінальної вакцини, а небажані явища «загалом нижчі, ніж за другої дози первинної серії».

Компанія зазначила, що попередній аналіз показує, що її двовалентний бустер показав «нейтралізуючу активність» щодо BA.5 під назвою BQ.1.1, на частку якого припадає все більша частина випадків COVID-19.

Доповнення

Наприкінці серпня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США дозволило двовалентні склади вакцин проти COVID-19, розроблені Moderna та Pfizer-BioNTech, для використання як одноразову бустерну дозу принаймні через два місяці після первинної або бустерної вакцинації.

За даними CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань), колись домінуючий вірусний штам, підваріант BA.5 тепер, за оцінками, становить близько 30% усіх нових випадків COVID-19 у Сполучених Штатах.

Поточна ситуація з COVID-19 у США відносно стабільна, при цьому кількість випадків захворювання дещо зростає, госпіталізація та смертність залишаються відносно постійними.