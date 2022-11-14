Moderna: бивалентная бустерная прививка COVID-19 лучше работает против подвариантов BA.4 и BA.5

Детали

Согласно пресс-релизу, новые данные клинического испытания фазы 2-3 показывают, что бивалентная вакцина Moderna запускала иммунный ответ против вариантов BA.4 и BA.5, который был в среднем в 15,1 раза выше по сравнению с вакциной-прототипом компании при измерении у взрослых примерно через девять с половиной месяцев после предварительной вакцинации. Профиль безопасности и переносимости двухвалентной бустерной вакцины остается таким же, как и у оригинальной вакцины, а нежелательные явления «в целом ниже, чем при второй дозе первичной серии».

Компания отметила, что предварительный анализ показывает, что ее двухвалентный бустер показал «нейтрализующую активность» по отношению к BA.5 под названием BQ.1.1, на долю которого приходится все большая часть случаев COVID-19.

Дополнение

В конце августа Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило двухвалентные составы вакцин против COVID-19, разработанные Moderna и Pfizer-BioNTech, для использования в качестве одноразовой бустерной дозы по крайней мере через два месяца после первичной или бустерной вакцинации.

По данным CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний), когда-то доминирующий вирусный штамм, подвариант BA.5 теперь, по оценкам, составляет около 30% всех новых случаев COVID-19 в Соединенных Штатах.

Текущая ситуация с COVID-19 в США относительно стабильна, при этом количество случаев заболевания несколько растет, госпитализация и смертность остаются относительно постоянными.