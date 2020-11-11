Мобільний зв’язок в Україні: уряд знайшов кошт для моніторингу проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд ухвалив проект постанови, яким знайшов можливість виділення коштів для Українського державного центру радіочастот, щоб промоніторити якість послуг мобільного зв’язку в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УДЦР.
“Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що запустить створення Системи моніторингу якості послуг мобільного зв’язку...За рішенням Уряду її планується створити на базі Державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.
“Цією постановою для Українського державного центру радіочастот замість нормативу у 80% визначено норматив у 30% частини чистого прибутку (доходу), що ним відраховується до державного бюджету. Завдяки цьому 50% частини чистого прибутку тепер буде направлятись на створення матеріально-технічної бази, необхідної для проведення моніторингу якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку і доступу до Інтернету”, — йдеться у повідомленні.
Також додали, що всього в Україні зареєстровано понад 50 млн абонентів мобільного зв’язку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив план роботи над запровадженням в Україні 5G, ліцензію на який оператори вже зможуть купувати через рік-півтора.