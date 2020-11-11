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Мобильная связь в Украине: правительство нашло средства для мониторинга проблемы

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство приняло проект постановления, которым нашло возможность выделения средств для Украинского государственного центра радиочастот, чтобы промониторить качество услуг мобильной связи в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УГЦР.

"Кабинет министров Украины принял постановление, которое запустит создание Системы мониторинга качества услуг мобильной связи ... По решению Правительства ее планируется создать на базе Государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Этим постановлением для Украинского государственного центра радиочастот вместо норматива в 80% определен норматив в 30% части чистой прибыли (дохода), которым отчисляется в государственный бюджет. Благодаря этому 50% части чистой прибыли теперь будет направляться на создание материально-технической базы, необходимой для проведения мониторинга качества услуг подвижной (мобильной) связи и доступа в Интернет", - говорится в сообщении.

Также добавили, что всего в Украине зарегистрировано более 50 млн абонентов мобильной связи.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил план работы над введением в Украине 5G, лицензию на который операторы уже смогут покупать через год-полтора.

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