Мобільний за голос: Клімкін розказав, як заманюють на вибори в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В окупованому Криму, на так званих виборах президента Росії, розігрують мобільний телефон. Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"В Радянському Союзі на вибори заманювали буфетами на дільницях. В окупованому Криму – розігрують мобільні телефони, на кшталт "Прийди на вибори, зроби селфі, виграй телефон". Це все, що потрібно знати про бажання кримчан голосувати на нелегітимних виборах", - написав Клімкін.
Нагадаємо, СБУ попереджає громадян України про кримінальну відповідальність за участь в організації та сприянні проведенню незаконних виборів президента РФ на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим.
В Радянському Союзі на вибори заманювали буфетами на дільницях. В окупованому Криму – розігрують мобільні телефони, на кшталт «Прийди на вибори, зроби селфі, виграй телефон». Це все, що потрібно знати про бажання кримчан голосувати на нелегітимних виборах— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 марта 2018 г.