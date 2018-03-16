Мобильный за голос: Климкин рассказал, как заманивают на выборы в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В оккупированном Крыму, на так называемых выборах президента России, разыгрывают мобильный телефон. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"В Советском Союзе на выборы заманивали буфетами на участках. В оккупированном Крыму - разыгрывают мобильные телефоны, вроде "Приди на выборы, сделай селфи, выиграй телефон". Это все, что нужно знать о желании крымчан голосовать на нелегитимных выборах", - написал Климкин.
Напомним, СБУ предупреждает граждан Украины о уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым.
В Советском Союзе на выборы заманивали буфетами на участках. В оккупированном Крыму - разыгрывают мобильные телефоны, вроде «Приди на выборы, сделай Селфи, выиграй телефон». Это все, что нужно знать о желании крымчан голосовать на нелегитимных выборах- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 марта 2018 г.