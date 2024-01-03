Мобільні вогневі групи на півночі ліквідували майже половину зі знищених ворожих БПЛА 2 січня - Наєв
Київ • УНН
За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 2 січня мобільні вогневі групи знищили 47% ворожих ударних безпілотників та 19% крилатих ракет у Північній зоні.
47% знешкоджених ударних дронів, а також 19% крилатих ракет у Північній операційній зоні 2 січня ліквідували мобільні вогневі групи. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у соцмережах, пише УНН.
8 з 17 (47%) знешкоджених ударних безпілотних літальних апаратів, а також 11 з 48 (19%) збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні – це здобутки мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони за 2 січня
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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ також зазначив, що групи озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими гарматами, переносними зенітно-ракетними комплексами та великокаліберними кулеметами.
Він подякував хлопцям за мужність та відданість своїй справі.
Завдяки вам ми змогли зміцнити наш повітряний щит і тим самим врятувати тисячі життів наших цивільних громадян. Кожна родина, кожна жива душа дякує вам за ваш захист
Нагадаємо
Російські військана 2 січня повторили масовану атаку на Україну, як було 29 грудня. Уночі знищено 35 з 35 "шахедів", а згодом - 10 з 10 ракет "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет та 3 з трьох "Калібрів". За попередніми результатами, ворог застосував 99 ракет різних типів.