Мобільні вогневі групи на півночі ліквідували майже половину зі знищених ворожих БПЛА 2 січня - Наєв

47% знешкоджених ударних дронів, а також 19% крилатих ракет у Північній операційній зоні 2 січня ліквідували мобільні вогневі групи. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у соцмережах, пише УНН.

8 з 17 (47%) знешкоджених ударних безпілотних літальних апаратів, а також 11 з 48 (19%) збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні – це здобутки мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони за 2 січня

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ також зазначив, що групи озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими гарматами, переносними зенітно-ракетними комплексами та великокаліберними кулеметами.

Він подякував хлопцям за мужність та відданість своїй справі.

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