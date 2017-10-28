МО готове допомагати НАБУ у справі про розкрадання держкоштів посадовцями міністерства

"Я попросив би, щоб ви це питання задавали представникам НАБУ, вони проводять розслідування – не Міністерство Оборони," - відповів міністр.

"Міністерство Оборони готове допомагати, воно відкрите і ми чекаємо на результати", - сказав С.Полторак, коментуючи розслідування участі посадовців Міноборони в корупційній схемі розтрати державних коштів.

Нагадаємо, 11 жовтня національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України, серед затриманих - заступник міністра. Також було затримано директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони.

Як з’ясували ЗМІ йдеться про тендер, який у квітні минулого року виграло ТОВ "Трейд Коммодіті". У компанії вже відреагували на заяви НАБУ та назвали звинувачення у корупції безпідставними.

"Ми категорично не згодні з думкою слідства, і звинувачення в корупції вважаємо вкрай необґрунтованими.

З метою пошуку істини "Трейд Коммодіті" має намір ініціювати публічну дискусію із залученням експертів і учасників паливного ринку", - повідомили у компанії, наголосивши, що всі їх дії стосовно тендеру відбувалися виключно в рамках правового поля.

Додамо, що раніше окремі ЗМІ пов'язували діяльність "Трейд Коммодіті" із нардепом О.Грановським, однак той неодноразово це спростовував.

За даними системи ProZorro, "Трейд Коммодіті" заощадила для армії понад 200 млн грн.

Загалом, тендерні перемоги компаній з групи "Трейд Коммодіті" дозволили державним органам зекономити понад 725 млн грн коштів.