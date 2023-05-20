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МКС засудив заходи з боку росії щодо прокурора Гааги Карім Хана

МКС засудив заходи з боку росії щодо прокурора Гааги Карім Хана

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Міжнародний кримінальний суд стурбований необґрунтованими та невиправданими примусовими заходами з боку росії щодо прокурора Гааги Карім Хана. Про це пише УНН з посиланням на заяву МКС.

Цитата

"Міжнародний кримінальний суд усвідомлює та глибоко стурбований необґрунтованими та невиправданими примусовими заходами, які, як повідомляється, вжито проти посадових осіб МКС, зокрема, Прокурора Суду та суддів Палати попереднього провадження владою російської федерації", - написали в МКС.

Деталі

МКС також зазначив, що вважає такі заходи неприйнятними.

"Суд залишатиметься непохитним у виконанні свого законного мандату щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому.

МКС твердо підтримує свій персонал і посадових осіб і закликає всі свої держави-учасниці та зацікавлені сторони Римського статуту активізувати свої зусилля для захисту Суду та його посадових осіб, а також забезпечити його здатність продовжувати виконувати свій незалежний мандат", - додали там.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) Каріма Ахмада Хана, який видав ордер на арешт володимира путіна.

17 березня МКС видав ордер на арешт володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в росії марії львової-бєлової. Суд вважає, що вони, ймовірно, відповідальні за незаконне переміщення і депортацію дітей з України та окупованих територій до росії під час війни.

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