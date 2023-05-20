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МУС осудил меры со стороны россии в отношении прокурора Гааги Карим Хана

МУС осудил меры со стороны россии в отношении прокурора Гааги Карим Хана

Киев • УНН

 • 772011 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Международный уголовный суд обеспокоен необоснованными и неоправданными принудительными мерами со стороны россии в отношении прокурора Гааги Карим Хана. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МУС.

Цитата

"Международный уголовный суд осознает и глубоко обеспокоен необоснованными и неоправданными принудительными мерами, которые, как сообщается, приняты против должностных лиц МУС, в частности, Прокурора Суда и судей Палаты предварительного производства властями российской федерации", - написали в МУС.

Детали

МУС также отметил, что считает такие меры неприемлемыми.

"Суд будет оставаться непоколебимым в выполнении своего законного мандата по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом.

МУС твердо поддерживает свой персонал и должностных лиц и призывает все свои государства-участники и заинтересованные стороны Римского статута активизировать свои усилия для защиты Суда и его должностных лиц, а также обеспечить его способность продолжать выполнять свой независимый мандат", - добавили там.

Напомним

Министерство внутренних дел россии объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Ахмада Хана, который выдал ордер на арест владимира путина.

17 марта МУС выдал ордер на арест владимира путина и уполномоченного по правам ребенка в россии марии львовой-беловой. Суд считает, что они, вероятно, ответственны за незаконное перемещение и депортацию детей из Украины и оккупированных территорий в россию во время войны.

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