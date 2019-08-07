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МХП запустив ще один екологічний проект з виробництва біопалива

МХП запустив ще один екологічний проект з виробництва біопалива

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. На базі підприємства "Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів" (МЗІКК), яке входить в агропромисловий холдинг МХП, стартував амбітний проект з виробництва відновлювальних джерел енергії. Завод впровадив технологію переробки відходів зернового виробництва в спеціальні паливні брикети (пелети), які можна використовувати в твердопаливних котлах. Виробнича потужність становить 500 брикетів на годину. Для виробництва вибрали вітчизняне обладнання. Про це повідомили представники компанії, передає УНН.

У МХП підкреслюють позитивний екологічний ефект від запуску нового виробництва. "Наше підприємство вирішує важливе екологічне питання - відчутно знижує відходи виробництва, витрати на транспортування цих відходів і кількість поховань на полігонах. Власне, значно знижується і навантаження на ці полігони. Фактично відходи залишають територію підприємства у вигляді готової продукції, яка сьогодні дуже затребувана, в тому числі і на українському ринку. Твердопаливних котлів в наших містах з'являється все більше", - прокоментували на підприємстві.

Нагадаємо, в останні кілька років тверде паливо (в тому числі, різні види пелетів) розглядаються як гідна альтернатива природному газу для опалення житлових і нежитлових приміщень. Популярності такий спосіб опалення почав набирати після значного підвищення цін на "блакитне" паливо.

При цьому, за інформацією МХП, в процесі згоряння пелети з відходів зернового виробництва виділяють в атмосферу набагато менше шкідливих речовин, ніж аналогічні традиційні види палива. Одночасно з цим їх енергоефективність вище ніж, наприклад, дерев'яних. Це підтверджено дослідженнями, проведеними в Інституті вугілля. Зокрема, тепловіддача одного кілограма органічних паливних брикетів становить близько 4 тис. ккал. У випадку з дерев'яним паливом цей показник не перевищує 3,7 ккал/кг, хоча обходиться значно дорожче.

Всього, за даними компанії, агропромисловий холдинг "Миронівський хлібопродукт" (найбільший постачальник м'яса курки в Європу) за останні три роки вклав у великі екологічні проекти майже 1 млрд грн. Капітальні інвестиції становили 826 млн грн з яких більша частина (781 млн грн) пішла на розробку і запуск новітніх біогазових станцій. Ще 40,5 млн грн інвестовано в цехи з утилізації побічних продуктів виробництва. У 4 млн грн обійшлася капітальна модернізація очисних споруд. Також у штаті агрохолдингу є 15 сертифікованих екологів, які працюють на попередження потенційних загроз.

Зокрема, МХП, на базі підприємства "Оріль-Лідер" в Дніпропетровській області, запустив біогазову установку, яка виробляє 5,5 МВт електрики (в проект залучено 15 млн EUR кредиту ЄБРР). Для виробництва біогазу, на якому вона працює, використовується суміш посліду з підстилкою, стічні води і силос. Другий біогазовий комплекс, сумарною потужністю 24 МВт, зараз будується на базі "Вінницької птахофабрики". Планується, що він стане найпотужнішим серед аналогічних проектів в Європі.

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