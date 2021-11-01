МХП впровадив SAP Ariba для взаємодії з партнерами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Компанія МХП впровадила новий тендерний майданчик SAP Ariba для більшості закупівельних категорій, передає УНН.
Деталі
Реалізація процесів на базі такої сучасної платформи дозволить компанії підвищити ефективність всього ланцюжка поставок — від заявки до поставки, зазначають в МХП.
SAP Ariba є хмарним рішенням для управління даними постачальників, заявками на закупівлі, проведення закупівельних процедур, узгодження та укладання договорів тощо.
“З 1 червня 2021 року новий тендерний майданчик на платформі SAP Ariba став доступний постачальникам для реєстрації, а вже з 1 грудня основна частина закупівель МХП будуть здійснюватися на цій платформі. Крім того, впровадження SAP Ariba допоможе більш ретельно підходити до відбору постачальників”, — розповіли в МХП.
Також в рамках впровадження SAP Ariba було оновлено сторінку закупівель на сайті МХП: https://mhp.com.ua для синхронізації усієї інформації по закупівлях для постачальників.
Тепер у розділі “Тендери” на сайті можна побачити всі відкриті процедури, які проводить МХП в системі SAP Ariba.
Також на сайті можна:
1. Ознайомитись із основними вимогами до постачальників на сторінці “Стати постачальником”;
2. Отримати інформацію про реєстрацію в системі SAP Ariba та прийняти участь у тендерних процедурах;
3. Залишити свої пропозиції щодо покращення процесу взаємодії компанії МХП з партнерами через форму зворотного зв’язку;
4. Ознайомитись з інструкціями по роботі з SAP Ariba, або залишити заявку у підтримку.
Партнером в реалізації даного проєкту була обрана компанія Deloitte.
Довідка
Проєкт SAP Ariba є частиною найбільшої цифрової трансформації бізнесу в Східній Європі, яка розпочалась наприкінці 2020 року, і передбачає одночасну реалізацію портфелю проектів SAP, в яку будуть залучені всі напрями бізнесу компанії МХП.
Про МХП
МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах.
Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і тваринництва. Інноваційність та динамічне зростання дозволили МХП за десятиліття збільшити сукупні потужності з виробництва м’яса курки у три рази до понад 700 тис. тонн за підсумками 2020 року, також потужності компанії по виробництву курятини європейського операційного сегменту (РР) склали більше 100 тис. тонн м’яса птиці.
ГДР (Глобальні Депозитарні Розписки) МХП котируються під тикером MHPC. Серед партнерів холдингу з реалізації великих інвестиційних проєктів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Світового Банку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші провідні інституційні інвестори.