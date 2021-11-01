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МХП внедрил SAP Ariba для взаимодействия с партнерами

Киев • УНН

 • 35970 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Компания МХП внедрила новую тендерную площадку SAP Ariba для большинства закупочных категорий, передает УНН.

МХП внедрил SAP Ariba для взаимодействия с партнерами

Детали

Реализация процессов на базе такой современной платформы позволит компании повысить эффективность всей цепочки поставок — от заявки до поставки, отмечают в МХП.

SAP Ariba является облачным решением для управления данными поставщиков, заявками на закупки, проведения закупочных процедур, согласования и заключения договоров и тому подобное.

“С 1 июня 2021 года новая тендерная площадка на платформе SAP Ariba стала доступна поставщикам для регистрации, а уже с 1 декабря основная часть закупок МХП будет осуществляться на этой платформе. Кроме того, внедрение SAP Ariba поможет более тщательно подходить к отбору поставщиков”, — рассказали в МХП.

Также в рамках внедрения SAP Ariba было обновлено страницу закупок на сайте МХП: https://mhp.com.ua для синхронизации всей информации по закупкам для поставщиков.

Теперь в разделе “Тендеры” на сайте можно увидеть все открытые процедуры, которые проводит МХП в системе SAP Ariba.

Также на сайте можно:
1. Ознакомиться с основными требованиями к поставщикам на странице “Стать поставщиком”;
2. Получить информацию о регистрации в системе SAP Ariba и принять участие в тендерных процедурах;
3. Оставить свои предложения по улучшению процесса взаимодействия компании с партнерами МХП через форму обратной связи;
4. Ознакомиться с инструкциями по работе с SAP Ariba, или оставить заявку в поддержку.

Партнером в реализации данного проекта была выбрана компания Deloitte.

Справка

Проект SAP Ariba является частью крупнейшей цифровой трансформации бизнеса в Восточной Европе, которая началась в конце 2020 года, и предполагает одновременную реализацию портфеля проектов SAP, в которую будут вовлечены все направления бизнеса компании МХП.

О МХП

МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.

Холдинг осуществляет основную деятельность в отраслях птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамичный рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (ГГ) составили более 100 тыс. тонн мяса птицы.

ГДР (глобальные депозитарные расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов — Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.

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