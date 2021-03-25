МХП виплатить 30 млн доларів дивідендів

Згідно зі звітом, виплата дивідендів планується на квітень цього року.

“Я хочу подякувати нашим людям за їхні величезні зусилля і відданість, яку вони продемонстрували в цьому році; пандемія COVID-19 — це подія „чорного лебедя“, і я пишаюся тим, як наші співробітники не тільки адаптувалися до значних викликів, а й підвищили свою стійкість, стали сильніше, енергійніше і впевненіше в майбутньому.

2020 виявився принаймні таким же складним, як 2019; проте кризи також представляють можливості. Протягом року ми продовжували вдосконалювати ефективність наших бізнес-процесів одночасно з тим, як Група дотримувалася стратегії перетворення з сировинної компанії в стійку кулінарну компанію, запускаючи ряд пілотних проектів протягом 2020 року”, — зазначив виконавчий директор, засновник МХП Юрій Косюк.

Довідка УНН: МХП — провідний виробник і експортер курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.