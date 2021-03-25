МХП выплатит 30 млн долларов дивидендов

Согласно отчету, выплата дивидендов планируется на апрель этого года.

“Я хочу поблагодарить наших людей за их огромные усилия и преданность, которую они продемонстрировали в этом году; пандемия COVID-19 — это событие „черного лебедя“, и я горжусь тем, как наши сотрудники не только адаптировались к значительным вызовам, но и повысили свою устойчивость, стали сильнее, энергичнее и увереннее в будущем.

2020 оказался по крайней мере таким же сложным, как 2019; однако кризисы также представляют возможности. В течение года мы продолжали совершенствовать эффективность наших бизнес-процессов одновременно с тем, как Группа придерживалась стратегии преобразования с сырьевой компании в устойчивую кулинарную компанию, запуская ряд пилотных проектов в течение 2020 года”, — отметил исполнительный директор, основатель МХП Юрий Косюк.

Справка УНН: МХП — ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.