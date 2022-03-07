МХП видав безкоштовної продукції на 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Агрохолдинг МХП та благодійний фонд «МХП-Громаді» передав чотири тисячі тонн безкоштовної продукції вартістю 200 млн грн тим, хто її найбільше потребує, передає УНН.
«Це наші військові, поліція, територіальні оборони в гарячих точках країни, медичні заклади, пологові й дитячі будинки, центри для літніх людей, населення, що перебуває у критичній ситуації, а також громадяни, які тимчасово полишили свої домівки», - уточнили в МХП.
Компанія працює в режимі 24/7 на підтримку харчової безпеки України. В МХП організований спеціальний штаб для допомоги продуктами харчування тим, хто перебуває зараз у найбільшій небезпеці. Водії везуть продукцію в найгарячіші точки.
«Наші працівники змінюють свої "мирні" професії й стають вантажниками, експедиторами, фасувальниками, опрацьовують заявки, координують допомогу на місцях. Долучаються й волонтери, яким ми надзвичайно вдячні за небайдужі серця й готовність допомагати. Ми розуміємо, наскільки зараз важлива їжа. І робимо й будемо робити все, щоб її було достатньо у кожного українця», - наголосили в МХП.
Раніше УНН повідомляв, що засновник МХП Юрій Косюк перебуває безпосередньо у виробничих цехах компанії та обіцяє забезпечити країну продовольством.