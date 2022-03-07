МХП выдал бесплатной продукции на 200 млн грн

"Это наши военные, полиция, территориальные обороны в горячих точках страны, медицинские учреждения, родильные и детские дома, центры для пожилых людей, население, находящееся в критической ситуации, а также граждане, которые временно покинули свои дома", - уточнили в МХП.

Компания работает в режиме 24/7 в поддержку пищевой безопасности Украины. В МХП организован специальный штаб для помощи продуктами питания тем, кто находится сейчас в наибольшей опасности. Водители везут продукцию в самые горячие точки.

"Наши работники меняют свои "мирные" профессии и становятся грузчиками, экспедиторами, фасовщиками, прорабатывают заявки, координируют помощь на местах. Приобщаются и волонтеры, которым мы чрезвычайно благодарны за неравнодушные сердца и готовность помогать. Мы понимаем, насколько сейчас важна еда. И делаем и будем делать все, чтобы ее было достаточно у каждого украинца", - отметили в МХП.

Ранее УНН сообщал, что основатель МХП Юрий Косюк находится непосредственно в производственных цехах компании и обещает обеспечить страну продовольствием.