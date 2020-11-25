МХП профінансує модернізацію центру для оздоровлення дітей

"Відповідний Договір було підписано сьогодні, 25 листопада 2020 року, в центральному офісі МХП. Договір передбачає забезпечення екологічних норм європейського та світового рівня, підвищення безпеки перебування, відпочинку та оздоровлення дітей і молоді в оздоровчому центрі "Дитяче Селище Яблуниця" (с. Яблуниця, Яремчанський р-н., Івано-Франківська обл)", - зазначили в МХП.

Зокрема, після проведення робіт БФ "МХП — Громаді" та "Карітас-Спес Україна" планують оздоровити 150 дітей із 15 регіонів України впродовж літа 2021 року на базі вже оновленого центру "Дитяче Селище Яблуниця".

"Наш фонд і “Карітас-Спес Україна” у вересні підписали Меморандум про співробітництво. В рамках Меморандуму ми будемо реалізовувати проєкт, спрямований на допомогу дітям. “МХП — Громаді” на умовах співфінансування інвестує понад 800 тис. грн в оновлення центру оздоровлення дітей. Загальна ж сума проєкту - майже 2 млн грн. Це буде вже друга наша взаємодія з Місією, першою була допомога малозабезпеченим сім’ям Вінниччини. Холдинг МХП і надалі залишатиметься соціально відповідальним бізнесом, що допомагає тим, хто цього потребує", - наголосила директорка благодійного фонду "МХП — Громаді" Тетяна Волочай.