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МХП профинансирует модернизацию центра по оздоровлению детей

МХП профинансирует модернизацию центра по оздоровлению детей

Киев  •  УНН

 • 15519 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Благотворительный фонд "МХП - Громаді" и религиозная Миссия Римско-католической церкви "Каритас-Спес Украина" реализуют совместный проект, цель которого - улучшение условий оздоровления детей из уязвимых слоев населения и малообеспеченных семей, сообщает УНН.

"Соответствующий договор был подписан сегодня, 25 ноября 2020 года, в центральном офисе МХП. Договор предусматривает обеспечение экологических норм европейского и мирового уровня, повышение безопасности пребывания, отдыха и оздоровления детей и молодежи в оздоровительном центре "Детский Поселок Яблуница" (с. Яблуница, Яремчанский р-н., Ивано-Франковская обл)", - отметили в МХП.

В частности, после проведения работ БФ "МХП - Громаді" и "Каритас-Спес Украина" планируют оздоровить 150 детей из 15 регионов Украины в течение лета 2021 года на базе уже обновленного центра "Детский Поселок Яблуница".

"Наш фонд и "Каритас-Спес Украина" в сентябре подписали Меморандум о сотрудничестве. В рамках Меморандума мы будем реализовывать проект, направленный на помощь детям. "МХП - Громаді" на условиях софинансирования инвестирует более 800 тыс. грн в обновление центра оздоровления детей. Общая сумма проекта - почти 2 млн грн. Это будет уже второе наше взаимодействие с Миссией, первой была помощь малообеспеченным семьям Винницкой области. Холдинг МХП и в дальнейшем будет оставаться социально ответственным бизнесом, который помогает тем, кто в этом нуждается", - отметила директор благотворительного фонда "МХП - Громаді" Татьяна Волочай.

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