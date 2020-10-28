МХП працює над досягненням п’яти цілей сталого розвитку ООН

На онлайн-захід зареєструвалися 210 учасників із 35 країн світу. Своїм досвідом поділились представники провідних українських агрокомпаній та представниця міжнародної організації Глобальної ініціативи зі звітності. Про соціальний підхід у розвитку компанії МХП розповіла Вікторія Нагірняк, керівниця відділу корпоративної соціальної відповідальності агрохолдингу МХП.

"МХП має 17-річну історію взаємодії з міжнародними інвесторами, кредиторами та донорами, ми досконало знаємо їхні вимоги до сталого розвитку компаній. За роки партнерства компанії з громадами ми пройшли шлях від забезпечення можливих "дайте" до навчальних програм з написання якісних проектів. Тільки у 2020 році ми провели два форуми і шість вебінарів з проектного менеджменту, а також реалізували всеукраїнський грантовий конкурс, у результаті якого отримали більше 200 актуальних проектів, які будемо співфінансувати. Спільно з БФ "МХП — Громаді" створено вісім постійно діючих соціальних та екологічних програм. Cаме проекти корпоративно-соціальної відповідальності допомагають компанії змінювати Україну на краще. Впевнена, що наш досвід буде корисним не тільки для українського бізнесу, а й країн Східної Європи", – зазначила Нагірняк.

МХП прагне у своїй діяльності до сталого розвитку та працює над досягненням п’яти цілей сталого розвитку:

▪️ партнерство заради сталого розвитку;

▪️ сталий розвиток міст і громад;

▪️ якісна освіта;

▪️ подолання бідності;

▪️ захист та відновлення екосистем суші.

Комплексний підхід МХП до соціальних аспектів у регіонах присутності компанії забезпечує надійне партнерство з громадами та урахування інтересів усіх зацікавлених сторін.

Компанія, як соціально відповідальний бізнес, під час пандемії не стояла осторонь та долучилась до підтримки українців у боротьбі з COVID-19. Холдинг взяв під опіку Вінницьку та Черкаську області, як регіони своєї найбільшої присутності, на потреби яких було виділено 15 та 14 млн грн відповідно. Крім того, ще 55 млн грн у компанії спрямували до загальнонаціонального фонду протидії COVID-19. Загалом на боротьбу з пандемією МХП виділив 84 млн грн.