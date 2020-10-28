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МХП працює над досягненням п’яти цілей сталого розвитку ООН

МХП працює над досягненням п’яти цілей сталого розвитку ООН

Київ • УНН

 • 10725 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. 27 жовтня відбувся другий вебінар "Сталий розвиток компаній: історії успіху країн Східної Європи та Середньої Азії" серії Ukrainian Agribusiness Sustainability Webinar Series від нідерландського банку FMO та консалтингової компанії AVGroup, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МХП.

На онлайн-захід зареєструвалися 210 учасників із 35 країн світу. Своїм досвідом поділились представники провідних українських агрокомпаній та представниця міжнародної організації Глобальної ініціативи зі звітності. Про соціальний підхід у розвитку компанії МХП розповіла Вікторія Нагірняк, керівниця відділу корпоративної соціальної відповідальності агрохолдингу МХП.

"МХП має 17-річну історію взаємодії з міжнародними інвесторами, кредиторами та донорами, ми досконало знаємо їхні вимоги до сталого розвитку компаній. За роки партнерства компанії з громадами ми пройшли шлях від забезпечення можливих "дайте" до навчальних програм з написання якісних проектів. Тільки у 2020 році ми провели два форуми і шість вебінарів з проектного менеджменту, а також реалізували всеукраїнський грантовий конкурс, у результаті якого отримали більше 200 актуальних проектів, які будемо співфінансувати. Спільно з БФ "МХП — Громаді" створено вісім постійно діючих соціальних та екологічних програм. Cаме проекти корпоративно-соціальної відповідальності допомагають компанії змінювати Україну на краще. Впевнена, що наш досвід буде корисним не тільки для українського бізнесу, а й країн Східної Європи", – зазначила Нагірняк.

МХП прагне у своїй діяльності до сталого розвитку та працює над досягненням п’яти цілей сталого розвитку:

▪️ партнерство заради сталого розвитку;
▪️ сталий розвиток міст і громад;
▪️ якісна освіта;
▪️ подолання бідності;
▪️ захист та відновлення екосистем суші.

Комплексний підхід МХП до соціальних аспектів у регіонах присутності компанії забезпечує надійне партнерство з громадами та урахування інтересів усіх зацікавлених сторін.

Компанія, як соціально відповідальний бізнес, під час пандемії не стояла осторонь та долучилась до підтримки українців у боротьбі з COVID-19. Холдинг взяв під опіку Вінницьку та Черкаську області, як регіони своєї найбільшої присутності, на потреби яких було виділено 15 та 14 млн грн відповідно. Крім того, ще 55 млн грн у компанії спрямували до загальнонаціонального фонду протидії COVID-19. Загалом на боротьбу з пандемією МХП виділив 84 млн грн.

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