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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 67138 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 100485 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 95602 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100498 просмотра

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МХП работает над достижением пяти целей устойчивого развития ООН

МХП работает над достижением пяти целей устойчивого развития ООН

Киев  •  УНН

 • 10725 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. 27 октября состоялся второй вебинар "Устойчивое развитие компаний: истории успеха стран Восточной Европы и Средней Азии" серии Ukrainian Agribusiness Sustainability Webinar Series от нидерландского банка FMO и консалтинговой компании AVGroup, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.

На онлайн-мероприятие зарегистрировались 210 участников из 35 стран мира. Своим опытом поделились представители ведущих украинских агропредприятий и представитель международной организации Глобальной инициативы по отчетности. О социальном подходе в развитии компании МХП рассказала Виктория Нагирняк, руководитель отдела корпоративной социальной ответственности агрохолдинга МХП.

"МХП имеет 17-летнюю историю взаимодействия с международными инвесторами, кредиторами и донорами, мы досконально знаем их требования к устойчивому развитию компаний. За годы партнерства компании с общинами мы прошли путь от обеспечения возможных "дайте" к учебным программам по написанию качественных проектов. Только в 2020 году мы провели два форума и шесть вебинаров по проектному менеджменту, а также реализовали всеукраинский грантовый конкурс, в результате которого получили более 200 актуальных проектов, которые будем софинансировать. Совместно с БФ "МХП - Громаді" создано восемь постоянно действующих социальных и экологических программ. Именно проекты корпоративно-социальной ответственности помогают компании менять Украину к лучшему. Уверена, что наш опыт будет полезен не только для украинского бизнеса, но и стран Восточной Европы", - отметила Нагирняк.

МХП стремится в своей деятельности к устойчивому развитию и работает над достижением пяти целей устойчивого развития:

▪️ партнерство для устойчивого развития;
▪️ устойчивое развитие городов и общин;
▪️ качественное образование;
▪️ преодоление бедности;
▪️ защита и восстановление экосистем суши.

Комплексный подход МХП к социальным аспектам в регионах присутствия компании обеспечивает надежное партнерство с общинами и учет интересов всех заинтересованных сторон.

Компания, как социально ответственный бизнес, во время пандемии не стояла в стороне и присоединилась к поддержке украинцев в борьбе с COVID-19. Холдинг взял под опеку Винницкую и Черкасскую области, как регионы своего крупнейшего присутствия, на нужды которых было выделено 15 и 14 млн грн соответственно. Кроме того, еще 55 млн грн в компании направили в общенациональный фонд противодействия COVID-19. Всего на борьбу с пандемией МХП выделил 84 млн грн.

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