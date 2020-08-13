МХП покаже сучасне українське кіно просто неба

Сучасне кіно покажуть у місті Каневі та Миронівці, а також у селі Степанці.

"Просто неба покажуть касові хіти "Фокстер і Макс" і "Мої думки тихі" та прем’єрний фільм-легенду "Толока" за шевченківськими мотивами", - йдеться у повідомленні.

Так, на жителів Миронівки чекає сімейний фільм "Фокстер і Макс" (2019). Показ фільму відбудеться 21 серпня на Миронівському центральному стадіоні за адресою вул. Ватутіна 40.

Жителі Канева побачать довгоочікуваний фільм-легенду за шевченківськими мотивами — "Толока". Показ стрічки відбудеться 22 серпня на Літньому кіноконцертному майданчику ім. Юрія Іллєнка, що на Набережній річки Дніпро.

На жителів села Степанці чекає іронічна лірична комедія режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі". Показ фільму відбудеться 23 серпня.

"Культура - надзвичайно важлива складова життя будь-якого суспільства, а кінематограф — одна з наймасовіших її форм. На жаль, в цих населених пунктах вже роками немає регулярних кінопоказів, тому місцеві жителі, фактично, відрізані від актуального кінодискурсу. Ми вирішили виправити цю ситуацію та влаштувати напередодні Дня Незалежності справжнє свято кінематографу для жителів Черкащини. Впевнений, це стане значною подією для наших громад", — коментує заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко.

Вхід на покази фільмів вільний.

Довідка. МХП – один із найбільших агрохолдингів країни. Найпопулярніший бренд компанії – курятина "Наша Ряба". МХП експортує свою продукцію у понад 80 країн світу та має власні виробничі активи за кордоном. Компанія належить Юрію Косюку.



Раніше УНН повідомляв, що МХП надав Україні 84 млн грн фінансової допомоги на подолання коронавірусу.