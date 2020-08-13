МХП покажет современное украинское кино под открытым небом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Накануне Дня Независимости Украины - с 21 по 23 августа - в Киевской и Черкасской областях пройдут кинопоказы современного отечественного кино. Проект реализует Благотворительный фонд "МХП - общине" в партнерстве с ассоциацией "Содействие развитию украинского кинематографа - смотри украинское!", сообщает пресс-служба МХП, сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.
Современное кино покажут в городе Каневе и Мироновке, а также в селе Степанцы.
"Под открытым небом покажут кассовые хиты "Фокстер и Макс" и "Мои мысли тихие" и премьерный фильм-легенду "Толока" по шевченковским мотивам", - говорится в сообщении.
Так, жителей Мироновки ждет семейный фильм "Фокстер и Макс" (2019). Показ фильма состоится 21 августа на Мироновском центральном стадионе по адресу ул. Ватутина 40.
Жители Канева увидят долгожданный фильм-легенду по шевченковским мотивами - "Толока". Показ киноленты состоится 22 августа на Летней киноконцертной площадке им. Юрия Ильенко, на Набережной реки Днепр.
Жителей села Степанцы ждет ироническая лирическая комедия режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие". Показ фильма состоится 23 августа.
"Культура - чрезвычайно важная составляющая жизни любого общества, а кинематограф - один из самых массовых ее форм. К сожалению, в этих населенных пунктах уже годами нет регулярных кинопоказов, поэтому местные жители фактически отрезаны от актуального кинодискурса. Мы решили исправить эту ситуацию и устроить накануне Дня Независимости настоящий праздник кинематографа для жителей Черкасской области. Уверен, это станет значительным событием для наших общин", - комментирует заместитель председателя правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игорь Лещенко.
Вход на показы фильмов свободный.
Справка. МХП - один из крупнейших агрохолдингов страны. Самый популярный бренд компании - курятина "Наша Ряба". МХП экспортирует свою продукцию в более чем 80 стран мира и имеет собственные производственные активы за рубежом. Компания принадлежит Юрию Косюку.
Ранее УНН сообщал, что МХП предоставил Украине 84 млн грн финансовой помощи на преодоление коронавируса.