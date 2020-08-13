МХП покажет современное украинское кино под открытым небом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100263 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124274 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105905 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125895 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100888 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101772 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103812 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101883 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101489 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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МХП покажет современное украинское кино под открытым небом

МХП покажет современное украинское кино под открытым небом

Киев  •  УНН

 • 16361 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Накануне Дня Независимости Украины - с 21 по 23 августа - в Киевской и Черкасской областях пройдут кинопоказы современного отечественного кино. Проект реализует Благотворительный фонд "МХП - общине" в партнерстве с ассоциацией "Содействие развитию украинского кинематографа - смотри украинское!", сообщает пресс-служба МХП, сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Современное кино покажут в городе Каневе и Мироновке, а также в селе Степанцы.

"Под открытым небом покажут кассовые хиты "Фокстер и Макс" и "Мои мысли тихие" и премьерный фильм-легенду "Толока" по шевченковским мотивам", - говорится в сообщении.

Так, жителей Мироновки ждет семейный фильм "Фокстер и Макс" (2019). Показ фильма состоится 21 августа на Мироновском центральном стадионе по адресу ул. Ватутина 40.

Жители Канева увидят долгожданный фильм-легенду по шевченковским мотивами - "Толока". Показ киноленты состоится 22 августа на Летней киноконцертной площадке им. Юрия Ильенко, на Набережной реки Днепр.

Жителей села Степанцы ждет ироническая лирическая комедия режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие". Показ фильма состоится 23 августа.

"Культура - чрезвычайно важная составляющая жизни любого общества, а кинематограф - один из самых массовых ее форм. К сожалению, в этих населенных пунктах уже годами нет регулярных кинопоказов, поэтому местные жители фактически отрезаны от актуального кинодискурса. Мы решили исправить эту ситуацию и устроить накануне Дня Независимости настоящий праздник кинематографа для жителей Черкасской области. Уверен, это станет значительным событием для наших общин", - комментирует заместитель председателя правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игорь Лещенко.

Вход на показы фильмов свободный.

Справка. МХП - один из крупнейших агрохолдингов страны. Самый популярный бренд компании - курятина "Наша Ряба". МХП экспортирует свою продукцию в более чем 80 стран мира и имеет собственные производственные активы за рубежом. Компания принадлежит Юрию Косюку.

Ранее УНН сообщал, что МХП предоставил Украине 84 млн грн финансовой помощи на преодоление коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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