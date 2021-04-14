МХП побудує перший вуглецевонейтральний завод з виробництва високопротеїнових кормів з лідером біоетанольної галузі США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві відбулась важлива подія на шляху до вуглецевої нейтральності агроіндустріального холдингу МХП - підписання Меморандуму між МХП та американською компанією Marquis Energy, повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

В рамках співпраці планується будівництво в Україні першого вуглецевонейтрального заводу з виробництва високопротеїнових кормів, олії, зрідженої вуглекислоти харчової якості та біоетанолу. Промисловий об’єкт буде здійснювати глибоку переробку 500 000 тон кукурудзи щорічно у продукцію з високою доданою вартістю.

"Підхід МХП в реалізації проекту повністю відповідає принципам моделі циркулярної економіки, і передбачає, що всі енергетичні ресурси для роботи заводу будуть вироблятися з відновлюваних джерел та відходів, відповідаючи умовам RED II та Директив ЄС. Також завод буде мати високий рівень енергоефективності.

Завод буде використовувати інноваційну технологію Marquis Energy з глибокої переробки кукурудзи, що дозволяє виробляти продукцію без використання ГМО та антибіотиків. Продукція буде чистою, якісною та дружньою для довкілля», - зазначили в компанії.

Деталі

Marquis Energy - це американська компанія, що заснована в 2005 році і сьогодні є одним з глобальних лідерів з виробництва біопалива та кормів. В 2015 році компанія запустила найбільший у США завод з виробництва етанолу, потужність якого сягає понад 1 млн галонів етанолу на день. Це також перший у Сполучених Штатах подібний завод, що пройшов сертифікацію ISCC (The International Sustainability and Carbon Certification), яка відповідає вимогам новій Директиви ЄС з відновлюваної енергетики (RED II). Також Marquis Energy приділяє серйозну увагу інвестиціям в сталі технології.

МХП в партнерстві Marquis Energy має мету стати глобальним лідером з виробництва кормів та біопалива.

Європейський вектор розвитку компанії МХП та української економіки в цілому неможливий без дотримання умов кліматичних вимог ЄС, принципи яких лежать в основі функціонування майбутнього заводу.

"Наш інноваційний проект з Marquis Energy – це важливий інструмент для досягнення МХП вуглецевої нейтральності до 2030 року та суттєвого скорочення екологічного сліду в готовій продукції в рамках кулінарної трансформації. Якісні товари можна і потрібно виробляти без шкоди довкіллю, що і робить компанія МХП. Наша співпраця – це приклад синергетичної співпраці двох лідерів галузей для досягнення найкращих екоінноваційних стандартів", - зазначив Голова правління МХП Юрій Косюк.

Реалізація спільного проекту будівництва заводу дасть якісно новий імпульс ділової співпраці України та США, наголосили в МХП.

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