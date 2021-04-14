МХП построит первый углероднонейтральниый завод по производству высокопротеиновых кормов с лидером биоэтанольной отрасли США

В рамках сотрудничества планируется строительство в Украине первого углеродонейтрального завода по производству высокопротеиновых кормов, масла, сжиженной углекислоты пищевого качества и биоэтанола. Промышленный объект будет осуществлять глубокую переработку 500 тысяч тонн кукурузы ежегодно в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

"Подход МХП в реализации проекта полностью соответствует принципам модели циркулярной экономики, и предполагает, что все энергетические ресурсы для работы завода будут производиться из возобновляемых источников и отходов, отвечая условиям RED II и Директивам ЕС. Также завод будет иметь высокий уровень энергоэффективности.

Завод будет использовать инновационную технологию Marquis Energy по глубокой переработке кукурузы, которая позволяет производить продукцию без использования ГМО и антибиотиков. Продукция будет чистой, качественной и дружественной для окружающей среды", - отметили в компании.

Детали

Marquis Energy - это американская компания, основанная в 2005 году и сегодня являющаяся одним из глобальных лидеров по производству биотоплива и кормов. В 2015 году компания запустила крупнейший в США завод по производству этанола, мощность которого составляет более 1 млн галлонов этанола в день. Это также первый в Соединенных Штатах подобный завод, который прошел сертификацию ISCC (The International Sustainability and Carbon Certification), которая соответствует требованиям новой Директивы ЕС по возобновляемой энергетике (RED II). Также Marquis Energy уделяет серьезное внимание инвестициям в устоявшиеся технологии.

МХП в партнерстве Marquis Energy имеет цель стать глобальным лидером по производству кормов и биотоплива.

Европейский вектор развития компании МХП и украинской экономики в целом невозможен без соблюдения условий климатических требований ЕС, принципы которых лежат в основе функционирования будущего завода.

"Наш инновационный проект по Marquis Energy - это важный инструмент для достижения МХП углеродистой нейтральности до 2030 года и существенного сокращения экологического следа в готовой продукции в рамках кулинарного трансформации. Качественные товары можно и нужно производить без ущерба окружающей среде, что и делает компания МХП. Наше сотрудничество - это пример синергетического сотрудничества двух лидеров отраслей для достижения лучших экоинновационных стандартов", - отметил Глава правления МХП Юрий Косюк.

Реализация совместного проекта строительства завода даст качественно новый импульс делового сотрудничества Украины и США, отметили в МХП.