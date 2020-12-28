МХП передав черкаським медикам м’ясні перекуси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка вирішив забезпечити медиків не лише засобами захисту та медобладнанням, а й продуктовими наборами, повідомляє УНН.
"МХП — відповідальний бізнес. Ми не стоїмо осторонь проблем суспільства та держави, особливо у такий непростий рік, головними героями якого, безумовно, стали медичні працівники. Щоб якось їх підтримати, ми разом із нашою новою мережею "М’ясомаркетів" вирішили забезпечити черкаських медиків продуктовими наборами для швидких перекусів", - зазначила компанія у Facebook.
Волонтери передали бокси з готовими м’ясними виробами та сендвічами для медиків, які працюють із хворими на коронавірусну хворобу пацієнтами.
"Таким чином ми хочемо підставити своє плече людям, які цьогоріч стали в авангарді боротьби з COVID-19.
М’ясні бокси вже отримали медпрацівники у:
▪️ Черкаській центральній районній лікарні;
▪️ Черкаській обласній лікарні;
▪️ Черкаському районному центрі ПМСД.
Дякуємо медичним працівникам та всім, хто долучився до боротьби з пандемією. Тільки спільними зусиллями можна подолати глобальні виклики", - наголосили у МХП.
Раніше МХП виділив державі 84 млн грн на подолання коронавірусу.