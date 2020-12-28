МХП передал черкасским медикам мясные перекусы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка решил обеспечить медиков не только средствами защиты и медоборудованием, но и продуктовыми наборами, сообщает УНН.
"МХП - ответственный бизнес. Мы не стоим в стороне от проблем общества и государства, особенно в такой непростой год, главными героями которого, безусловно, стали медицинские работники. Чтобы их поддержать, мы вместе с нашей новой сетью "Мясомаркетов" решили обеспечить черкасских медиков продуктовыми наборами для быстрых перекусов", - отметила компания в Facebook.
Волонтеры передали боксы с готовыми мясными изделиями и сэндвичами для медиков, работающих с больными коронавирусной болезнью пациентами.
"Таким образом мы хотим подставить свое плечо людям, которые в этом году стали в авангарде борьбы с COVID-19.
Мясные боксы уже получили медработники в:
▪️ Черкасской центральной районной больнице;
▪️ Черкасской областной больнице;
▪️ Черкасском районном центре ПМСП.
Спасибо медицинским работникам и всем, кто присоединился к борьбе с пандемией. Только совместными усилиями можно преодолеть глобальные вызовы", - отметили в МХП.
Ранее МХП выделил государству 84 млн грн на преодоление коронавируса.