МХП не зміг відшкодувати збиток від втрачених ринків у Росії та Криму

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" один з тих, хто потрапив до списку санкцій Кремля проти України. Однак, в компанії запевняють, що ці дії РФ марні, оскільки ні ринків, ні активів на території РФ і окупованого Криму у них немає, повідомляє УНН.