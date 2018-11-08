МХП не смог возместить убыток от потерянных рынков в России и Крыму

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Агроиндустриальный холдинг “Мироновский хлебопродукт” один из тех, кто попал в список санкций Кремля против Украины. Однако, в компании уверяют, что эти действия РФ напрасны, поскольку ни рынков, ни активов на территории РФ и оккупированного Крыма у них нет, сообщает УНН.