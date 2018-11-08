МХП не смог возместить убыток от потерянных рынков в России и Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Агроиндустриальный холдинг “Мироновский хлебопродукт” один из тех, кто попал в список санкций Кремля против Украины. Однако, в компании уверяют, что эти действия РФ напрасны, поскольку ни рынков, ни активов на территории РФ и оккупированного Крыма у них нет, сообщает УНН.
Из открытых данных известно, что после эскалации конфликта, компания отказалась от торговых отношений с РФ и оккупированным Крымом. При чем на полуострове “МХП” потерял значительные активы: птицефабрику “Дружба Народов Нова”, “Крымскую фруктовую компанию” и мясокомбинат “Дружба Народов”.
Одним только “Крымским фруктам” принадлежало на полуострове 28 000 га земли.
Сообщалось, что активы планировалось продать, но состоялась ли сделка, достоверно неизвестно.
В самой компании сообщили лишь то, что убытки были весомые.
“В связи с вынужденным выходом с России и Крыма "МХП" понес значительные убытки, которые компенсированы не были”, — отметили в “МХП”.
Несмотря на отсутствие активов в России и в Крыму, на полуострове кое-где по-прежнему встречаются забрендированные под “Нашу Рябу” торговые точки и грузовые машины, которые часто ассоциируют с материнской компанией.
Но это не так, говорят в “МХП” — ничего связанного с компанией в Крыму не осталось. Очевидно, речь идет о том, что новые собственники, вопреки здравому смыслу, не перебрендировали активы и используют торговую марку “МХП” недобросовестно. Да и сами крымчане уверяют, что бренд “Наша Ряба” используется по причине того, что он хорошо раскручен.
“Это всемирная — "Наша Ряба" — контора. Просто бренд раскрученный, магазины все знают "Нашу Рябу", все.
Продукция наша, крымская, из Красногвардейского района.
Как у нас делается? "Эпицентр" был — перекупили — бренд остается. За бренд переплачивают, правильно? И все”, — излагает СМИ логику продавец в крымском магазине под брендом “Наша Ряба”.