МХП Косюка збільшив експорт курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка нарощує експорт курятини. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за 2020 рік, передає УНН.
Цифри
За минулий рік експорт МХП виріс на 8%. У VI кварталі 2020 року компанія поставила за кордон 94,7 тис. тонн курятини, тоді як в VI кварталі 2019 року - 87,6 тис. тонн. В цілому в 2020 році МХП експортував 373,7 тис. тонн курятини, тоді як в 2019 році - 357,3 тис. тонн (+5%).
Також повідомляється, що в 2020 році експортна виручка компанії знизилася на 14% і склала 1 млрд 16 млн дол., що становить 53% від загальної виручки МХП. У 2019 цей показник склав 1 млрд 186 млн дол.
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"Ситуація на експортних ринках значно погіршилася за кілька спалахів пташиного грипу на початку і в кінці 2020 року і через несприятливий вплив пандемії COVID-19 протягом року", - коментують в компанії.
У свою чергу засновник компанії МХП Юрій Косюк назвав 2020 рік і пандемію COVID-19 подією "чорного лебедя" (раптові і масштабні явища, що кардинально змінюють хід історії, - ред.)
"І я пишаюся тим, як наші співробітники не тільки адаптувалися до значних викликів, а й підвищили свою стійкість, стали сильніші, енергійніші і впевненіші в майбутньому", - додав він.
Доповнення
Ціни на курятину МХП в 2020 році знизилися на 9%.
Довідка УНН
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.