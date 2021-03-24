МХП Косюка збільшив експорт курятини

Цифри

За минулий рік експорт МХП виріс на 8%. У VI кварталі 2020 року компанія поставила за кордон 94,7 тис. тонн курятини, тоді як в VI кварталі 2019 року - 87,6 тис. тонн. В цілому в 2020 році МХП експортував 373,7 тис. тонн курятини, тоді як в 2019 році - 357,3 тис. тонн (+5%).

Також повідомляється, що в 2020 році експортна виручка компанії знизилася на 14% і склала 1 млрд 16 млн дол., що становить 53% від загальної виручки МХП. У 2019 цей показник склав 1 млрд 186 млн дол.

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"Ситуація на експортних ринках значно погіршилася за кілька спалахів пташиного грипу на початку і в кінці 2020 року і через несприятливий вплив пандемії COVID-19 протягом року", - коментують в компанії.

У свою чергу засновник компанії МХП Юрій Косюк назвав 2020 рік і пандемію COVID-19 подією "чорного лебедя" (раптові і масштабні явища, що кардинально змінюють хід історії, - ред.)

"І я пишаюся тим, як наші співробітники не тільки адаптувалися до значних викликів, а й підвищили свою стійкість, стали сильніші, енергійніші і впевненіші в майбутньому", - додав він.

Доповнення

Ціни на курятину МХП в 2020 році знизилися на 9%.

Довідка УНН

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.