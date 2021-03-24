МХП Косюка увеличил экспорт курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка наращивает экспорт курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 2020 год, передает УНН.
Цифры
За прошлый год экспорт МХП вырос на 8%. В VI квартале 2020 года компания поставила за рубеж 94,7 тыс. Ттнн курятины, тогда как в VI квартале 2019 года - 87,6 тыс. тонн. В целом в 2020 году МХП экспортировал 373,7 тыс. тонн курятины, тогда как в 2019 году - 357,3 тыс. тонн (+5%).
Также сообщается, что в 2020 году экспортная выручка компании снизилась на 14% и составила 1 млрд 16 млн долл., что составляет 53% от общей выручки МХП. В 2019 году этот показатель составил 1 млрд 186 млн долл.
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"Ситуация на экспортных рынках значительно ухудшилась за несколько вспышек птичьего гриппа в начале и в конце 2020 года и через неблагоприятное влияние пандемии COVID-19 в течение года", - комментируют в компании.
В свою очередь основатель компании МХП Юрий Косюк назвал 2020 год и пандемию COVID-19 событием "черного лебедя" (внезапные и масштабные явления, кардинально меняющие ход истории, - ред.)
"И я горжусь тем, как наши сотрудники не только адаптировались к значительным вызовов, но и повысили свою устойчивость, стали сильнее, энергичнее и увереннее в будущем", - добавил он.
Дополнение
Цены на курятину МХП в 2020 году снизились на 9%.
Справка УНН
МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ( "Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.