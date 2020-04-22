МХП Косюка передав для двох областей 4 апарати ШВЛ та 115 тис. захисних засобів для медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. 110 медичних закладів Вінницької та Черкаської області отримали допомогу від агрохолдингу Юрія Косюка МХП у межах боротьби з коронавірусом, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
"Ми оперативно налагодили процеси закупівлі потрібних товарів, зокрема - це засоби індивідуального захисту, експрес-тести, дезінфектори та багато іншого. Попри їх дефіцит, доставки ЗІЗ відбуваються у лікарні щодня", - зазначив заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) Ігор Лещенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін назвав найкращий регіон по забезпеченості "захистом" медиків.
Компанії вдалося придбати 4 апарати ШВЛ на території України, які вже поставлені у лікарні, решта - очікується на початку травня з-за кордону.
"До нашої ініціативи приєдналися інші представники бізнесу Черкащини і Вінниччини, окремі з них перерахували кошти на рахунок БФ "МХП-Громаді", що гарантувало швидку закупку і доставку потрібних товарів.
Позиція МХП у протидії поширенню коронавірусу — кейс доброго порозуміння між органами влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю, що може слугувати прикладом у подальшому для вирішення й інших складних питань у суспільстві", — наголосив Лещенко.
Довідка УНН: МХП — агрохолдинг, найбільший виробник курятини в Україні, який випускає продукцію під брендом "Наша Ряба". Потужності компанії розташовані зокрема у Черкаській та Вінницькій областях. Власник МХП — Юрій Косюк.