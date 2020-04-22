МХП Косюка передав для двох областей 4 апарати ШВЛ та 115 тис. захисних засобів для медиків

ukru
14:22 • 24644 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 106526 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 112676 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 122452 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 137749 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 133273 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 175607 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142885 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148843 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149022 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 121740 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 83420 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 68463 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 66537 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 74588 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 107539 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 113662 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 123385 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 138617 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 133778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 10306 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 23674 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 59297 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109743 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110013 перегляди
Актуальне
МХП Косюка передав для двох областей 4 апарати ШВЛ та 115 тис. захисних засобів для медиків

МХП Косюка передав для двох областей 4 апарати ШВЛ та 115 тис. захисних засобів для медиків

Київ • УНН

 • 11580 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. 110 медичних закладів Вінницької та Черкаської області отримали допомогу від агрохолдингу Юрія Косюка МХП у межах боротьби з коронавірусом, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми оперативно налагодили процеси закупівлі потрібних товарів, зокрема - це засоби індивідуального захисту, експрес-тести, дезінфектори та багато іншого. Попри їх дефіцит, доставки ЗІЗ відбуваються у лікарні щодня", - зазначив заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) Ігор Лещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін назвав найкращий регіон по забезпеченості "захистом" медиків.

Компанії вдалося придбати 4 апарати ШВЛ на території України, які вже поставлені у лікарні, решта - очікується на початку травня з-за кордону.

"До нашої ініціативи приєдналися інші представники бізнесу Черкащини і Вінниччини, окремі з них перерахували кошти на рахунок БФ "МХП-Громаді", що гарантувало швидку закупку і доставку потрібних товарів.

Позиція МХП у протидії поширенню коронавірусу — кейс доброго порозуміння між органами влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю, що може слугувати прикладом у подальшому для вирішення й інших складних питань у суспільстві", — наголосив Лещенко.

Довідка УНН: МХП — агрохолдинг, найбільший виробник курятини в Україні, який випускає продукцію під брендом "Наша Ряба". Потужності компанії розташовані зокрема у Черкаській та Вінницькій областях. Власник МХП — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73