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МХП Косюка передал для двух областей 4 аппарата ИВЛ и 115 тыс. защитных средств для медиков

МХП Косюка передал для двух областей 4 аппарата ИВЛ и 115 тыс. защитных средств для медиков

Киев  •  УНН

 • 11577 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. 110 медицинских учреждений Винницкой и Черкасской области получили помощь от агрохолдинга Юрия Косюка МХП в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы оперативно наладили процессы закупки нужных товаров, в частности - это средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты, дезинфекторы и многое другое. Несмотря на их дефицит, доставки СИЗ происходят в больницы каждый день", - отметил заместитель главы правления МХП по корпоративной социальной ответственности (КСО) Игорь Лещенко.

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Компании удалось приобрести 4 аппарата ИВЛ на территории Украины, которые уже поставлены в больницы, остальные - ожидаются в начале мая из-за рубежа.

"К нашей инициативе присоединились другие представители бизнеса Черкасской и Винницкой областей, некоторые из них перечислили средства на счет БФ "МХП-Громаді", что гарантировало быструю закупку и доставку нужных товаров.

Позиция МХП в противодействии распространению коронавируса - кейс хорошего взаимопонимания между органами власти, органами местного самоуправления, бизнесом и общественностью, что может служить примером в дальнейшем для решения и других сложных вопросов в обществе", - подчеркнул Лещенко.

Справка УНН: МХП - агрохолдинг, крупнейший производитель курятины в Украине, который выпускает продукцию под брендом "Наша Ряба". Мощности компании расположены в частности в Черкасской и Винницкой областях. Владелец МХП - Юрий Косюк.

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