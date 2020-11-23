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МХП Косюка анонсував освітній проект серед учнів 5-х класів

МХП Косюка анонсував освітній проект серед учнів 5-х класів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Компанія МХП Юрія Косюка та Центр "Розвиток КСВ" запускають освітній проект "Школа сталого розвитку МХП". Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Участь у проекті візьмуть школи трьох населених пунктів: Канева (Черкаська область), Миронівки (Київська область) та Ладижина (Вінницька область) - містах присутності МХП.

Мета проекту – інтеграція Цілей сталого розвитку ООН у процес навчання. Одне із завдань проекту – сформувати стале мислення та свідоме ставлення до навколишнього середовища серед учнів та учениць 5-х класів. МХП втілює подібний проект вперше, і планує масштабувати його у регіонах присутності компанії.

"Ми розуміємо, що цей проект надає можливість дітям розширити горизонти мислення, почати мислити критично, аналізувати інформацію та використовувати її, свої нові знання для того, щоб мати змогу змінити своє життя, своє майбутнє, мати позитивний вплив на своє оточення – сім’ю, громаду, і таким чином, мати можливість побудувати нову відповідальну комфортну для життя та розвитку країну. А для цього ми взяли за основу Глобальні Цілі ООН-2030 – саме такий підхід до розвитку країни та життя у цілому ми у МХП розділяємо. Ми - амбассадори Цілей ООН-2030, і хочемо, щоб нас стало більше. Тільки так ми змінимо країну на краще, тільки так ми зробимо так, щоб у країні залишалася молодь. Змінюємось самі – змінюємо світ навколо нас", – кажуть у МХП.

Проект, який триватиме 6 місяців, передбачає різноманітні активності для шкіл та вчительської спільноти, учнів та учениць 5-х класів, їх батьків. У рамках проекту передбачається проведення челенджів, вебінарів та лекцій з таких тем: дизайн-мислення, здорове харчування, збереження води, правила дорожнього руху та безпеки в Інтернеті, фінансова грамотність та турбота про довкілля. У підсумку, МХП обере переможців проекту, які отримають заохочувальні призи. Кращий досвід у межах проекту буде переведено в онлайн-курс для вчительської спільноти шкіл "Цілі сталого розвитку: як інтегрувати у навчання".

"17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) мають свої показники для подолання бідності, нерівності та кліматичних змін. В Україні затверджено національні показники та закріплена інтеграція ЦСР у розробку всіх програмних документів. Ми розпочали зі шкільної освіти, тому Центр "Розвиток КСВ" та МХП запроваджують пілотний проект у трьох школах. Маю надію, що через рік практика буде розповсюджена на всі школи країни", – коментує керівниця Центру "Розвиток КСВ" Марина Саприкіна.

Дедлайн для подання заявки на участь у проекті - 24 листопада 2020 року. Потім організатори проекту відберуть три школи, а результати відбору будуть оголошені 25 листопада.

"Основними критеріями для відбору шкіл є мотивація школи, команда проекту та подальші плани", - уточнили у МХП.

Сам проект стартує 30 листопада. Участь у ньому безкоштовна.

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